شون دايك يتمنى مساندة الحكام لتحقيق أول فوز على الجانرز

قال شون دايك مدرب بيرنلي اليوم إن فريقه سيكون بحاجة إلى قدر من مساندة الحظ له في القرارات التحكيمية ليتمكن من تحقيق أول انتصار له على آرسنال حين يلتقي الفريقان بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وخسر بيرنلي في آخر 10 مباريات أمام آرسنال في مختلف المسابقات كما أن النادي اللندني هو الفريق الوحيد في دوري الأضواء الذي أخفق دايك في الحصول على أي نقطة منه.



وقال دايك للصحفيين قبل المواجهة: ”إنه (آرسنال) فريق كبير لكننا أظهرنا من قبل قدرتنا على انتزاع نقاط من الفرق الكبرى“.

وأضاف ”قدّم بيرنلي أداءً طيبًا أمام آرسنال من قبل وربما لم يخدمنا الحظ في عدة قرارات (تحكيمية) قاسية ضدنا“.



وأردف دايك ”نحن بحاجة إلى الحظ وربما نحتاج لقرار يصب في مصلحتنا. ربما تكون الأمور أكثر حسمًا ووضوحًا بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد ولن نواجه بالتأكيد القرارات التي اتخذت ضدنا في السابق. لكن علينا أن نقدم أداءً جيدًا“.



وأردف ”آرسنال فريق جيد. المدرب أوناي إيمري يغير بعض الأمور. الفريق أصبح يميل قليلًا للدفاع لكنه لا يزال يملك الأسلحة لتغيير مجريات اللعب في أي مباراة“.



وبعد أن أنهى موسم 20172018 بقوة في المركز السابع، عاد بيرنلي ليحتل المركز الخامس عشر الموسم الماضي بعد أن تراجع لعدة أسابيع إلى منطقة الهبوط وهي الفترة التي وصفها دايك أنها كانت بمثابة جرس إنذار لفريقه لإدراك مدى صعوبة المسابقة.



وأضاف دايك ”كان العام الماضي بمثابة تذكرة حقيقية بمدى تقارب المستويات في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لم تقدم أداءً جيدًا ستعاقب على الفور“.