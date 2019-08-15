"طرق دبي" تنقل أكثر من 4 ملايين راكب خلال العيد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة في دبي بلغ أكثر من 4.003 مليون راكب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر خلال العطلة وصل إلى أكثر من 1.360 مليون راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام إلى نحو 56 ألف راكب.



وأضافت الهيئة أن عدد ركاب الحافلات العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغ أكثر من 1.061 مليون راكب، فيما وصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 220 ألف راكب، فيما مركبات الأجرة نقلت أكثر من 1.305 مليون راكب.



وأشارت الهيئة إلى أنها أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في عطلة عيد الأضحى المبارك التي تشهد عادة حركة مرورية كثيفة.



وتابعت: إنه روعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة.



