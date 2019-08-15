الدفاع الأمريكية تنفي التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية التوصل لاتفاق أو تفاهم نهائي بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن إقامة منطقة آمنة شمال غرب سوريا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون روبرتسون، في تصريحات اليوم، إن المشاورات بين مسؤولي البلدين لا تزال جارية لتوضيح المزيد من التفاصيل، مشددا في الوقت ذاته على أهمية الاتفاق المبدئي بشأن المنطقة الامنة، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.



وكشف روبرتسون عن أن التنسيق بين البلدين يهدف لتبديد مخاوف تركيا، والتأكيد على عدم عودة تنظيم داعش مجددا شمال شرق سوريا، والالتزام بشروط جميع الحلفاء الآخرين في هذا الشأن.