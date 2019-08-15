70 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى الالتحاق بأكاديمية الشرطة

استأنفت أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، استقبال الطلاب الراغبين فى التقدم لها بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وقال مصدر أمنى بالأكاديمية إن أكثر من 70 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وخريجى الجامعات الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين تقدموا بطلباتهم سواء من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت أو من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، موضحا أن الطلاب المتقدمين بدأوا فى إجراء الاختبارات المقررة.



وأشار المصدر إلى انتهاء موعد التقدم للتسجيل لطلاب الثانوية العامة بموقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، أمس؛ والذى بدأ فى 24 يوليو استمر لمدة 23 يوما، فيما يستمر التقديم لقسم الضباط المتخصصين حتى 22 أغسطس الجارى.



من جانبه، قال رئيس أكاديمية الشرطة أحمد إبراهيم مساعد، إنه يشترط للالتحاق بأكاديمية الشرطة اجتياز الطالب المتقدم لعدة اختبارات، وهى اختبار القُدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار فى حالة الرسوب، فضلا عن اختبار السمات ويتم من خلال إخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار.



وتابع: "اختيار المقاس والقوام، يتم خلاله قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة"، لافتا إلى أنه يتم من خلال اختبار القوام التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول ــ ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمسرة واحدة فقه.



وأردف: "يتم فى اختبار الكشف الطبى إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم فى الكشف النفسى إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار".



وأكمل: "يكون الاختبار الرياضى من خلال تأدية الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، وفِى الكشف الطبى المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على موجات صوتية على (القلب ــ البطن ورسم مخ كهربائى ومقياس سمع تقليدى ووظائف الكبد والكليتين والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة وتحليل الإيدز وتحليل والسكر التراكمى وتحليل صورة دم كاملة وتحليل هرمونات والغدة الدرقية وتحليل إنزيم تكسير العضلات)".



وذكر أنه عقب اجتياز الطالب لجميع الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.