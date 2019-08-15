مطالبات فلسطينية باستخدام الدينار الأردني بدل الشيكل

طالب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي، الحكومة الفلسطينية باستبدال عملتي الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي بالعملة الأردنية (الدينار)، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.



وشدد الشيوخي، في تصريحات صحفية، على ضرورة إصدار عملة سيادية رقمية إلكترونية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خطوة مهمة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.



وقال الشيوخي: إن إطلاق عملة رقمية إلكترونية خاصة بفلسطين سيساهم بفرض السيادة الفلسطينية على الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن الخطوة ستدفع باتجاه تقليص تداول العملة الإسرائيلية (الشيكل) في الأسواق الفلسطينية.

وأوضح الشيوخي أن ذلك سيُعيد الاعتبار للاقتصاد الوطني الفلسطيني ويعززه، منوهًا إلى أن الاستقلال الاقتصادي لن يتحقق في ظل التبعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي وخاصة في مجال العملة.



يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بالبدء بخطوات الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، فيما أكد اشتية بعدة مناسبات أن حكومته أعدت خطة لذلك وستعمل جديًا على تطبيقها.



وكان المجلسان الوطني والمركزي قد أصدرا قرارات تتعلق بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك إعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية.



وتتحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال عملتها (الشيكل)، والتي يضطر الفلسطينيون للتداول بها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية.