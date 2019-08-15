استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام المسجد الأقصى

أفادت فضائية «الغد» الإخبارية، في نبأ عاجل، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة في القدس المحتلة بزعم تنفيذهما عملية طعن، وادعت شرطة الاحتلال، أن الشابين طعنا شرطيًا إسرائيليًا ما أسفر عن إصابته بجراح متوسطة.



ونقلت «الغد» عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال تركت الشابين ولم تقدم لهما أي علاج طبي، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.



وقالت الأوقاف الإسلامية، إن سلطات الاحتلال أغلقت كافة الأبواب المؤدية لـ الأقصى إثر هذا الحادث، كما اقتحمت القوات المسجد الأقصى ومنعت دخول الفلسطينيين.



