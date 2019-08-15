تعرف على أسعار تذاكر حفلي عمرو دياب وتامر حسني بـ"العلمين"

يحيي المطرب عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك غدًا الجمعة الموافق 16 أغسطس في تمام الثامنة مساءً.

وبلغت أسعار تذاكر الحفل 500 و800 و1000 و2000 جنيه، وقد تم بيع أغلب التذاكر الخاصة بفئة الـ 500 جنيه.

فيما يحيي المطرب تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 30 أغسطس بنفس المكان بالعلمين الجديدة، وقد بلغت أسعار التذاكر الخاصة بالحفل 300 و500 و1000 جنيه.

