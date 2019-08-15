بكري: هكذا نفّذ الإخوان مجزرة بحق الشرطة وأهالي بين السرايات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أحداث فض رابعة العدوية كانت واضحة للجميع ولكن كان هناك مخطط تآمري أعده التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية بهدف مواجهة التحركات الشعبية ضد حكم المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة لعبت دورًا رئيسيًا في اعتصام رابعة العدوية على الهواء وتدخلت تدخلا سافرًا بل وحرضت على الدولة المصرية.



وأضاف "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أحداث العنف الإرهابية بدأت بشكل واضح بعد 30 يونيو وأبرزها أحداث مكتب الإرشاد الذي قتل فيها ما يقرب من 9 مواطنين وإصابة 91 آخرين والذين استهدفتهم عناصر الإخوان وكانوا يدعون أنهم يحمون مقر مكتب الإرشاد حاملين الأسلحة النارية في هذا الوقت، موضحًا أن المعتصمين التابعين للجماعة الإرهابية نفذوا مجزرة ضد قوات الشرطة والأهالي بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة وكان من بين المصابين وقتها العقيد ساطع النعماني، مأمور شرطة بولاق الدكرور.

