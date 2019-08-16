تصل لـ50 مليون جنيه.. البنك الزراعى يمول مشروعات القطاع بفائدة ميسرة

أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن القطاع التعاوني الزراعي سيستفيد لأول مرة في تاريخه من مبادرة البنك المركزي، بتوفير قروض بفائدة ٥٪ فقط على أن تتحمل الدولة ٧٪ لتعويض البنوك فارق الفائدة في هامش الربح، حيث أن الفائدة على القروض تصل إلى ١٧٪ في العديد من البنوك للمشروعات الزراعية.



وقال "حمادة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن البنك الزراعي نجح في الحصول على موافقة البنك المركزي باستثنائه لتمويل القطاع الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بقروض بحد أدنى ٢٥٠ ألف جنيه، وحد أقصى ٥٠ مليون جنيه، متاحة للمشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والميكنة الزراعية وتطوير نظم الري والطاقة المتجددة والجرارات الزراعية من مبادرة الـ٢٠٠ مليون جنيه التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

