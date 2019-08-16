الزراعة: فحص "القمح" الوارد من روسيا بعد التسريب النووى الأخير

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعية المستوردة وأن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب (بما فيها القمح) والواردة من روسيا؛ لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير الذي حدث بسبب التسريب النووي في روسيا.



وكلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا؛ للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا من آثار الانفجار الأخير حتى يتسنى لنا اتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.



وأوضح أنه فيما يخص الفحص الإشعاعي، فيتم من خلال تحليل عينات من الشحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية وهي الجهة المعنيه بذلك وتتم هذه التحاليل بصفة روتينية على شحنات القمح الواردة من كل الدول التي بها نشاط نووي ومن بينها روسيا.