حبس شابين بتهمة الشروع فى قتل عجوز وسرقته بكرداسة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس شابين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل عجوز وسرقته، بمنطقة كرداسة.



ذكرت تحريات وتحقيقات النيابة، التي باشرها إسلام شاكر وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، أنه أثناء عودة سائق، 64 سنة، إلى منزله قادمًا من عمله، شاهده شابان أثناء شرائه بعض احتياجات المنزل، ورآ معه مبلغًا من المال فقررا سرقته طمعًا في أمواله.



وجاء في التحقيقات والتحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم سامح بدوى رئيس مباحث مركز إمبابة، أن المتهمين استوقفا المجني عليه، وهدداه بسكين كان بحوزتهما لإخراج حافظة نقوده ومتعلقاته، إلا أنه رفض وقاومهما، ما دفع أحدهما لتسديد طعنة له اخترقت صدره واستوليا على ما بحوزته من أموال، وتبين أنه مبلغ 900 جنيه وفرا هاربين، وألقي القبض عليهما، وتمت إحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.