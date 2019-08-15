فيديو.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب في حقل ذرة بضواحي موسكو

اضطرت طائرة ركاب روسية، من طراز "إيرباص-321" للهبوط اضطراريًا في ضواحي موسكو، بعد اندلاع النار في محركيها.



وأصيب 23 شخصًا بإصابات طفيفة ومتوسطة إثر الهبوط الاضطراري، والذي تم في حقل ذرة.



وأفادت شركة "أورال أيرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

