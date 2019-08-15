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مونديال ناشئي اليد.. مصر إلى نصف النهائي بعد تجاوز أيسلندا
الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:13 م
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فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبوالمجد على نظيره ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى اللقاء الذى جمعهما فى دور الـ8 بكأس العالم المقامة فى مقدونيا.
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