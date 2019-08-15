عبدالله حمدوك.. رحلة رجل الاقتصاد من المال إلى رئاسة وزراء

رشح تحالف المعارضة في السودان الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء، ومن المقرر الموافقة على تعينه من قبل المجلس السيادي يوم الاثنين المقبل بعد التوافق عليه مع المجلس العسكري الانتقالي.



- ولد حمدوك في السودان وتلقى تعليمه بها، وحصل بكالوريوس من جامعة الخرطوم، السودان، إلى جانب حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر البريطانية.



- برع نجم حمدوك كخبير اقتصادي ليلتحق بالعمل في دولاب الدولة فقد عمل بوزارة المالية منذ عام 1981 حتى عام 1987، ثم تركها وعمل في شركة تجارية خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995.



-حصل عبدالله حمدوك على خبرة كبيرة من خلال عمله مع المنظمات الدولية، فقد عمل بمنظمة العمل الدولية في زيمبابوي لمدة عامين، والتحق بعدها في عام 1997 للعمل في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001.



- استمر حمدوك في عمله كخبير دولي، ليشغل منصب المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) في الفترة من 2003 حتى عام 2008، واختير بعدها في عام 2011 من قبل الأمم المتحدة لشغل منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حتى اختير في 2016 كقائمٍ بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.



- تخصص حمدوك في مجال الاقتصاد بجانب عمله خبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.