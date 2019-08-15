محافظ كفر الشيخ: إزالة 97 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تمت إزالة 97 حالة تعد في المهد بمراكز ومدن المحافظة على مساحة 11484 م2 مبان، و2 فدان و11 قيراطا و16 سهم أراضي زراعية في مراكز سيدي سالم وفوة وكفر الشيخ ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا ومطوبس.



وأكد المحافظ- في تصريح صحفي اليوم - أنه تم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعد، كحصيلة حملات إزالة التعديات من المهد في إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حسم مع المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية.



وأضاف: "إننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب"، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى يتم استرداد أملاك الدولة.. مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها وحماية الرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال المقبلة.



وأوضح أن أهالي كفر الشيخ ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام بتطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث انخفضت التعديات الزراعية ومخالفات البناء من 15 ألف حالة تعد إلى 847 حالة.



وأكد المحافظ أن وعي المواطنين بخطورة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ساهم بشكل كبير ومباشر في انخفاض نسبة التعديات في الفترة الأخيرة والتي اقتصرت بشكل كبير على مخالفات شروط تراخيص البناء، موضحا أن أسلوب العمل في المحافظة كان له الدور الفاعل والإيجابي في تشجيع المواطنين على الالتزام بتطبيق قانون البناء الموحد.