نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثالثة

قالت وزارة التعليم العالي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم الدور الأول سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وفي حالة وجود أي استفسار في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.



وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية والتكنولوجية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي علوم.