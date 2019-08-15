ضبط 200 لتر سولار ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن برئاسة المقدم محمد نصحي وكيل الادارة، وأسفرت عن ضبط 96 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع المبيدات بقرية شبرا نبات التابعة لمركز المحلة الكبرى ملك المدعو "ع م ا" 29 سنه مقيم نفس العنوان.



وضبط 200 لتر سولار مدعم بفرش بمنطقة الطريق السريع بطنطا بحوزة مجهول وفر هاربا حال مشاهدته للحملة، كما تم ضبط 3 مخابز بمركز المحلة الكبرى لانتاجهم خبز ناقص الوزن.



وحررت المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.