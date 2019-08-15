منتخب الهوكي المصري يتصدر التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالفوز على ناميبيا 6-1
الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:00 م
أ ش أطباعة
تربع المنتخب الوطني للهوكي على صدارة التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على نظيره الناميبي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.
وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الكيني بنتيجة 7-2 في الجولة الثانية، ومن قبلها تغلب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 6-0، في الجولة الأولى من التصفيات، المقامة حاليًا بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري.
وارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط، ضمن المجموعة التي تضم منتخبات (جنوب أفريقيا، وكينيا، وزيمبابوى، وناميبيا، وغانا).
ومن المنتظر، أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني بعد غد السبت، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.
وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الكيني بنتيجة 7-2 في الجولة الثانية، ومن قبلها تغلب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 6-0، في الجولة الأولى من التصفيات، المقامة حاليًا بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري.
وارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط، ضمن المجموعة التي تضم منتخبات (جنوب أفريقيا، وكينيا، وزيمبابوى، وناميبيا، وغانا).
ومن المنتظر، أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني بعد غد السبت، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.