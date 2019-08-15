منتخب الهوكي المصري يتصدر التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالفوز على ناميبيا 6-1

تربع المنتخب الوطني للهوكي على صدارة التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على نظيره الناميبي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

وكان المنتخب المصري فاز على نظيره الكيني بنتيجة 7-2 في الجولة الثانية، ومن قبلها تغلب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 6-0، في الجولة الأولى من التصفيات، المقامة حاليًا بجنوب أفريقيا وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

وارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط، ضمن المجموعة التي تضم منتخبات (جنوب أفريقيا، وكينيا، وزيمبابوى، وناميبيا، وغانا).

ومن المنتظر، أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني بعد غد السبت، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات.