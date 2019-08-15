تجدد حريق مصنع أعلاف شرق العوينات

تواصل قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، اليوم، جهودها في السيطرة على الحريق الذي أشتعل مرة أخري في مصنع الأعلاف الخاص بإحدى الشركات الزراعية الاستثمارية الخاصة بمنطقة شرق العوينات.



وأكد الدكتور أحمد النفار، مدير فرع هيئة الإسعاف بالوادي الجديد، الدفع بـ15 سيارة إسعاف بواقع 10 سيارات إسعاف مجهزه بالتجهيزات الطبية الي موقع الحريق بمنطقة شرق العوينات و5 سيارات علي الطريق تحسبا لحدوث اي إصابات داخل وخارج موقع الحادث.



وأكد محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بشرق العوينات، إن الحريق تجدد مرة أخرى بمنطقة مجاورة لوحدة التصنيع نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة، وتواصل قوات الحماية المدنية إخمادها، لعدم امتدادها لمناطق أخرى.



وأضاف" محمود" أن النيران التهمت وحدة التصنيع وخط الإنتاج بالكامل وعددا كبيرا من أطنان الأعلاف الجافة التي تعدت 5000 طن جاهزة للتصدير.



كان اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بإحدى المزارع التابعة لإحدى شركات الاستثمار الزراعي بشرق العوينات، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق الذي امتد على مساحات كبيرة.