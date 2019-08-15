سارة عادل تبدأ تصوير "حواديت الشانزليزيه"

يعود مسلسل "حودايت الشانزليزية" لاستئناف تصوير العمل يوم السبت المقبل داخل حى عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد فترة من توقف أسبوع بسبب إجازة موسم عيد الأضحى.



وقالت نهى سعيد مؤلفة المسلسل، إنه من المقرر أن يشهد السبت المقبل ظهور انضمام فنانة جديدة إلى "حواديت الشانزليزية"، وهي سارة عادل، التي تبدأ بتصوير أولى مشاهدها في نفس اليوم، وتقوم بدور إحدى بطلات المسلسل.



"حودايت الشانزلزية" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ومن بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.