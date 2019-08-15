عادل إمام يواصل تصوير «فالنتينو»

يستأنف الزعيم عادل إمام تصوير أحداث مسلسله الجديد «فالنتينو»، في الديكور الأساسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مطلع شهر سبتمبر المقبل.



وقارب الزعيم على إنهاء تصوير أغلب مشاهده في العمل، قبل عرضه بموسم دراما رمضان 2020، بعدما أعلنت شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي، عن مشاركة العمل ضمن أعمالها بالماراثون الرمضاني.



مسلسل «فلانتينو» تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.