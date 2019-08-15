بعد فشل المفاوضات بينهما.. زوجة وائل كفوري تقيم دعوى قضائية ضده (مستندات)

كشف المحامي أشرف الموسوي وكيل أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، عن فشل مفاوضات التسوية الرضائية الشاملة بينهما.



وقال "الموسوي" في حديث لقناة LBCI، إنه بعدما تمت الموافقة على جزء من الاتفاقيات والإقرارت المقدمة من قبل الطرف الآخر، قدموا إقرارًا نسبوه إلى أنجيلا بشارة، مفاده أنها نفت التصريحات السابقة المتعلقة بتعرضها للعنف من قبل زوجها، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتم رفضه بالمطلق كونه غير منطقي ولا يخدم مصلحة الطفلتين واستقرارهما.



وأكّد محامي طليقة وائل كفوري، أنه تم وقف التسوية بعد هذا الإقرار، وأنه من المقرر أن يمثل وائل كفوري خلال الأيام المقبلة أمام مفرزة جونية القضائية على خلفية الدعوى المقدمة ضده من قبل طليقته عبر وكيليها المحاميان الموسوي وقاسم الضيقة على خلفية إخلاله بالواجبات العائلية والتعرض لها.



وكانت طليقة وائل كفوري، ووالدة ابنتيه أعلنت التوصل إلى حل يرضي الطرفين وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد تصريحاتها السابقة حول اعتدائه عليها وسجنها في منزل الزوجية طوال فترة زواجهما.

