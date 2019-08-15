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عزت شاكر يكتب: عايش ليه؟.. أزمة غياب المعنى«12»

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
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إن العلماء والفلاسفة الذين تحدثت عنهم، وكل من أخرَج الله من دائرة حياته، كانوا يعانون العديد من الأزمات رغم كل ما وصلوا إليه من علم ومعرفة مثل:
أزمة غياب المعنى: يسأل الإنسان نفسه فى كل زمان ومكان عن معنى حياته وهدف وجوده، لماذا يولد ويتألم ثم يموت؟ هل الحياة عبثية أم أن لها معنى؟! وفى الحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون أن يكون لحياته معنى وهدف.

إذا أخرجت الله من دائرة حياتك فما أنت إلا شىء عارض، ثانوى، حدث فى الطبيعة، نتاج مادة وزمن وصدفة ليس إلا، ولا مبرر لوجودك. فإن لم يكن الله موجودًا، صارت حياة الإنسان عبثًا فى عبث، فإن المصير الحتمى والنهائى للإنسان والكون هو الموت والعدم. ويصبح الإنسان مثله مثل كل الكائنات البيولوجية يموت دون رجاء فى الخلود، فحياة الإنسان لن تذهب إلى أبعد من القبر. ولن تكون حياته برمّتها إلا ومضة فى ظلمة أبدية حالكة، بخار يظهر قليلًا ثم يتلاشى إلى الأبد.
لقد ظن الإنسان التعس أنه حين تحرر من الله، أنه حطَّم كل القيود التى تُكبّله وتخنقه. ولكنه على العكس من ذلك، اكتشف أنه حين قتل الله، فقد قتل نفسه. قال سارتر: «تَفقِدُ الحياة معناها فى اللحظة التى نفقد فيها وَهْم كوننا خالدين». صدقت يا سارتر لكن الخلود ليس وهمًا. ولذلك أقول: «تَفقِدُ الحياة معناها فى اللحظة التى نفقد فيها إيماننا بحقيقة الخلود».
وقال برتراند راسل: «بعد أن أدركنا أنه لا يوجد إله، ليس لدينا اختيار إلا أن نبنى حياتنا على صخر اليأس الذى لا يلين.. احذروا من أن تتكلموا عن شىء اسمه المعنى للحياة، لأنه حيث لا يوجد إله لا يوجد معنى للحياة».
أما ألبير كامى فقد قال: «علينا أن نكون صادقين فى إدراكنا عبثية الحياة».
والسؤال الذى يواجهنا: هل هناك هدف ومعنى وُجِد الإنسان من أجله، أم على الإنسان أن يخلق لحياته هدفًا ومعنى يعيش له؟ وهل يستطيع الإنسان أن يخلق لحياته معنى كافيًا لإنهاضها وإشباعها؟!
إن الفلاسفة الملحدين يجيبون قائلين إنه لا بد للإنسان أن يخلق لنفسه معنى قويًا، حيث يكفى للنهوض بحياته ويعطيها المعنى، على اعتبار أنه لا يوجد للحياة هدف ومعنى مُسبَق خُلِقَت لأجله. حتى إن سارتر يقول فى كتابه «الوجودية مذهب إنسانى» بإن الإنسان يخلق ذاته ويصنعها، فيقول: «الإنسان فى البداية لا شىء، إنه لن يكون شيئًا إلا فيما بعد، وعندئذ سوف يكون على قدر ما يصنع من ذاته». وأضاف سارتر: «دعنا نتظاهر بأن للكون معنى»، أى دعنا نخدع أنفسنا.
ولكنى أقول: إن الاحتياج الأول للإنسان هو إلى المعنى، ولكن هذا المعنى لا بد أن يكون أكبر منه، أى لا يستطيع الإنسان أن يخلقه أو يُوجده بنفسه، بل يجب أن يُبتَلَع الإنسان من هذا المعنى ابتلاعًا، بحيث يكفى حياته ويُشبِعَها وينهض بها. وأؤكد أنه لا توجد أهداف «زمنية» محدودة فى هذه الحياة كافية لأن تكسب حياتنا المعنى. فلا يوجد هدف زمنى من وضعى أنا يصلح أن يكون مشبعًا وكافيًا لحياتى، إن عالم النفس كارل يونج فى كتابه «التنقيب فى أغوار النفس» يقول: «إن الفرد لا يجد التبرير الحقيقى لوجوده واستقراره الروحى والأخلاقى إلا فى مبدأ غير دنيوى».
أو كما يقول د. القس فايز فارس: «لأن الإنسان مخلوق زمنى، وسيواجه الموت، يستطيع أن يثرى وجوده الزمنى بما هو أوسع من الزمن (أى أكبر من الزمن ومن الإنسان)، بأن يربط نفسه بالأبدى».
وهنا نجد أن الإيمان يقدم المبرر والتفسير الوحيد المشبع للحياة، والذى يعالج مشكلة المعنى، من خلال البعد الروحى لوجود الإنسان كمخلوق ذى غرض وهدف فى هذه الحياة، وهو هدف أبدى، فوق طبيعى، وهو إقامة علاقة حميمة مع خالقه تبدأ هنا وتكتمل فى الأبدية، فيها يُستَغرق بل يستمتع الإنسان تمامًا بأن يعرف الله ويحبه ويعبده ويخدمه ويعكس محبته ونوره ونعمته للمجتمع من حوله، ثم يستمتع بالله إلى الأبد بعد موته، وهنا يُبتَلع الإنسان المحدود فى اللا محدود، والزمنى فى الأبدى.
إن أرقى أهداف الحياة دون هذا البعد الروحى الأبدى، لا تكفى لإعطاء الحياة المعنى، طالما أن الحياة سوف تنتهى يومًا ما.
هل تريد أن يكون لحياتك معنى؟ اعرف الله، واجعله مركزًا لحياتك. فمهما كانت أهدافنا راقية وسامية وثمينة بدون العلاقة مع الله «الأبدى» هى محدودة وزائلة، لذلك لا تعطى للحياة معنى، فهل تقبل أن تعرف وتعيش الهدف العظيم الذى أوجدك الله من أجله؟

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