عبدالرحيم طايع يكتب: الأنانية المهلكة



أكثر الصفات الذميمة المنتشرة حاليًا صفة الأنانية، ومعناها باختصار إعلاء الأنا واعتبار وجود الآخرين وهمًا ما، يسمونها الغرورية أيضًا فإنسانها يتمركز حول ذاته دون الاهتمام بمحيطه، حتى المقربين، وهو الذى يحدد العلاقات ومتى يصلها ومتى يقطعها، وهكذا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنرجسية، التى تعنى حب المرء ذاته بصورة طاغية. وبعيدًا عن المعانى المتخصصة فالعوام يعرفون الشخصية الأنانية بأنها الشخصية المنتمية إلى نفسها فحسب ولا يعنيها فى الصميم سوى مصالحها الخاصة.

لعل انتشار هذه الصفة، فى ظروفنا الاقتصادية الصعبة بالذات، ليس بغريب وإن ظل طبعًا بغيضًا ومقلقًا؛ فهذه الصفة من شأنها أن تهلك أسرة وعائلة بل مجتمعًا كبيرًا برمته.. وليس لتعقيدات الأوضاع الاقتصادية وحدها انتشرت الأنانية للأمانة، لكنها برزت أصلًا مع الحالة الثورية التى خمدت على الأرض، وما زالت مندلعة فى الصدور لأسباب شتى، منها ما هو حقيقى، ومنها ما هو مفتعل، ولا بأس بالأمر فى جميع الأحوال ما دام لا يجعل الناس منقسمين والبلاد مضطربة وما دام إحساسنا البالغ بحضور الثورة وعدم غيابها يحضنا على العمل الجاد المثمر، الذى يناسب معنى لفظها المحرض على التغيير والإصلاح.

وعن ارتباط الأنانية بالحالة الثورية المستمرة، يمكننا تأمل ما يتسم به الموصوفون بالأنانية.. إنهم معززون لذواتهم ومتعجرفون ومتفاخرون ولديهم شعور فائق بالعظمة فيما يتعلق بأهميتهم، كما يقول الباحثون النفسيون، وبالنظر العميق فى هذه الأوصاف نفسها تبرز ملامح ثوريين كثيرين من الذين صنعتهم الأحداث الساخنة، عندنا منذ يناير ٢٠١١.. لكن، للحق والصدق، يبقى كثيرون من الثوريين أبرياء تمامًا من هذا الخبال كله، فهم متواضعون وجهدهم المبذول الوافر خالص للوطن وأهله. فى كل بيت من بيوتنا أنانى أو أكثر، وفى كل شارع وميدان ومكان عمل ومقهى وناد وملعب وحديقة ووسيلة مواصلات.. وقد أهلكت الأنانية، ضمن ما أهلكت، صداقات تاريخية وعلاقات عاطفية وأخوة وجيرة وزمالة مقاعد مدرسة ومدرجات جامعة.. أهلكت فى طريقها المفتوح الرحب قيمًا حميمة طيبة، وما زالت تهلك كل شىء، ونحن لاهون غافلون نصرف طاقاتنا إلى مقاومة سواها وهى أولى بالمقاومة.

لقد جهلنا أنفسنا بفعل فاعل، جهلناها شكلًا وموضوعًا وصرنا غرباء ونحن أصحاب بلد.. كل صفاتنا السيئة تجد داعمين لها بالمكر والحيل والكلام المزخرف الخادع، ويساعد هؤلاء الخبثاء المخادعين فاسدون ذوو مناصب وحيثيات يملأون وادينا، وسذج بيننا، وصنوف من البشر أدمنوا الثبات على وتيرة واحدة، غير مبالين بالتطور ولا باختلاف الإيقاع لاختلاف تجليات الأصوات، ظانين أنفسهم بهذا الثبات هم الأكثر وفاء والأجدر بالحصاد الجامع.

يشعر الأنانيون بالغضب الشديد عندما يوجه إليهم ناقد نقده وعاتب عتابه، ولو بلغ النقد والعتاب درجة الإهانة، فى توهمهم، فستقوم القيامة؛ يسفهون حينها ناقدهم ويذمون معاتبهم ويكفرون من يظنونهم خصومًا لهم ويخونونهم، حتى لو كانوا من الزاعمين بأنهم ضد التكفير والتخوين فى المطلق، لأنهم ببساطة يشعرون بتميزهم وتفوقهم وضآلة الجهة المقابلة.

ما يناقض الأنانية هو الإيثار، لغويًا هو ما يعنى تفضيل الغير على النفس. وفى علوم النفس: مذهب يرمى إلى تفضيل خير الآخرين على الخير الشخصى، وعكسه الأثرة التى معناها، فى المعاجم اللغوية حب النفس، وتطلق على ما لا يهدف إلا إلى نفعه الخاص.

نود أن نقفز قفزة قوية واسعة من الأثرة إلى الإيثار، نود هذا ونريده بشدة، لكننا دونه بكثير؛ إذ غلبنا التحدى لا التعاون، والانفصال لا الوصال، وتركنا الواقع شاغرًا وزحمنا السوشيال ميديا منشغلين هناك، ويا للعجب ويا للمأساة، بفراغ الواقع من الآدميين الودعاء الذين هم فوانيسه وزيناته!

فى العادة تجر الصفة الذميمة صفة تماثلها «على الأقل»، وقد جرت الأنانية التى توطنت فينا وسكنت معظمنا صفات قبيحة شتى معها، منها تعمد الكذب والسعى لإحداث الفتن وازدهار رغبات التدمير والتخريب.

كثيرًا أتخيل حوارًا شاملًا بين الجميع، الشرط اتسامه بالموضوعية، وأتخيله انتهى بما يزيل الغشاوة عن الأعين، ويصوب الأخطاء كلها، ويعيد ترتيب الأوراق، بحيث لا تكون الورقة الثانية قبل الأولى والأخيرة فى موضع متقدم. كثيرًا أتخيل ما أقول وأسرح بأفكارى بعيدًا متصورًا لو وضع كل منا نفسه مكان أخيه النقيض المسالم، وعذره ونصحه وصافاه ووده «وفعل الثانى مثله».. إذن والله لأهلكنا الأنانية التى أهلكتنا.

