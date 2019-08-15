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حوادث

تجديد حبس طالب بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة خالته بالجيزة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:22 م
جريدة الدستور
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جددت النيابة العامة، حبس طالب وصديقه للمرة الرابعة، لمدة 15 يوما،على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وذكرت التحريات أن المتهم استعان بصديقه لسرقة مشغولات ذهبية تخص "خالته"، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، ألقت القبض على طالب وصديقه بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة في الجيزة.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهم الأول "أحمد.م" 19 عاما، تربطه صلة قرابة بالمجني عليها بصفتها خالته، وأنه خطط للجريمة ونفذها بمعاونة صديقه "أدهم.م" 18 عاما، عامل، وتم استئذان النيابة العامة، والقى القبض على المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.

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