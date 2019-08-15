إصابة 3 فلسطينيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بعد إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بزعم نيتهم تنفيذ عملية طعن ضد عناصر من الشرطة الإسرائيلية.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه نقلت شابًا من البلدة القديمة أصيب بالرصاص في الفخذ، بينما تمنع شرطة الاحتلال طواقم الفريق من الوصول للشابين الآخرين المصابين.



وتضاربت الأنباء حول مصير الشابين اللذين أطلق عليهما عناصر الشرطة الإسرائيلية الرصاص، ففي الوقت الذي قالت فيه مصادر محلية إن شابًا فلسطينيًا استشهد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن، لا يزال مصير المصاب الثاني مجهولًا.



بينما ذكرت قناة ”كان“ الإسرائيلية أن شرطيًا إسرائيليًا أصيب بجروح متوسطة خلال عملية طعن، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس، وجرى نقله لأحد مشافي القدس لتلقي العلاج.



وفي السياق نفسه، أغلقت سلطات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى وطردت المصلين، وفرضت طوقًا أمنيًا على الصلاة فيه، فيما دعا فلسطينيون للصلاة أمام أبوابه المغلقة في مدينة القدس المحتلة.