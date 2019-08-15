بكري: الشرطة اتسمت بضبط النفس في التعامل مع الإرهابيين برابعة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية بادر بالهجوم على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام وأسقط أول مصاب في الاعتصام وهو ضابط شرطة، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية اتسمت بضبط النفس أثناء التعامل مع الإرهابيين برابعة، متابعًا: "كل منظمات المجتمع الوطني أشادت بهذا الأسلوب، خصوصًا بعد إنشاء مخرج آمن دون ملاحقات وقامت بتوفير أتوبيسات لنقل المعتصمين من الميدان".



وأضاف "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اللجنة المستقلة التي شكّلها الرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور، كشفت أن أول شهيد سقط في مقر الاعتصام كان من رجال الشرطة، موضحًا أن 8 شهداء و156 مصابًا من الشرطة سقطوا في اعتصام رابعة العدوية.

