الطبلاوي: لولا القرآن «كنت هابقى صايع» (حوار)

«رؤيا» لوالدتى وراء دخولى «الكُتّاب» لحفظ القرآن وختمته كاملًا فى التاسعة من عمرى

أمنيتى الوحيدة مقابلة الرئيس السيسى وأحترمه كثيرًا بسبب الإصلاحات



قال الشيخ محمد محمود الطبلاوى إنه التحق بـ«الكُتّاب» لحفظ القرآن الكريم بعد «رؤية صالحة» لوالدته جاءها فيها والدها وأخبرها بأنها ستلد ولدًا حافظًا كتاب الله، ومن هنا بدأ مشواره فى «دولة التلاوة»، التى كان أول أجر له فيها «٥ صاغ».

وتحدث «الطبلاوى»، فى حوار مع «الدستور»، عن ذكرياته مع الرؤساء جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات وحسنى مبارك، كاشفًا عن أن أمنيته الوحيدة- قبل لقاء ربه- هى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى احترمه كثيرًا بفضل إصلاحاته الواسعة وعمله على تجديد الخطاب الدينى.





■ بداية.. ما الذى تتذكره من حياة محمد محمود الطبلاوى «الطفل»؟

- ولدت فى منطقة «ميت عقبة» بمحافظة الجيزة، وأثناء حمل والدتى بى جاءها جدى فى المنام وأخبرها بأنها ستضع ولدًا سيكون حافظًا كتاب الله، وبالفعل عندما بلغت ٩ سنوات ألحقنى والدى بـ«الكُتّاب» لحفظ القرآن الكريم، وفيه- لحسن حظى- تعلمت على يد الشيخ غنيم رحمه الله، الذى وصفنى بـ«صاحب الصوت الرخيم». وتلك «الرؤيا» لم تكن السبب الوحيد فى حفظى القرآن الكريم، لكنها إرادة الله، كما أن والدى كان حريصًا على تعليمى، وكان يضربنى من أجل المواظبة على القراءة والتعلم، وهو ما تحقق له بحفظى القرآن كاملًا فى عمر التاسعة، ثم بدأت فى قراءته بالمآتم والمناسبات المختلفة، حتى حققت الشهرة والانتشار.

■ كيف عرفك الناس وتحققت لك تلك الشهرة وهذا الانتشار؟

- كان الناس يحضرون إلى «الكُتّاب» كل خميس للاستماع إلى صوتى، ثم تطور الأمر وجعلونى أقرأ فى المساجد، ومنها القراءة فى المناسبات البسيطة، فالناس قديمًا كانوا يحيون كل مناسباتهم بتلاوة القرآن الكريم، سواء كانت وفاة أو حفل زفاف أو مولدًا أو حجًا.

ومن هنا بدأ الناس فى المنطقة يعرفون ويتداولون اسمى، وأنا ما زلت صغيرًا لم أتجاوز الـ١٢ عامًا بعد، وتملكتنى ثقة كبيرة فى نفسى جعلتنى قادرًا على إحياء كل المناسبات دون خوف، حتى ذاع صيتى فى القاهرة والجيزة، وأصبح اسم «الطبلاوى» معروفًا للجميع.

ومرت الأيام على هذا الحال، وفى كل يوم أجد أناسًا لا أعرفهم يأتون إلى منزلنا يرغبون فى الاتفاق معى على إحياء الحفلات والمناسبات، وكنت سعيدًا بهذا الأمر، وفرح والدى كثيرًا بموهبة نجله، الذى تخطت شهرته الأرجاء كافة، وصار اسمه يتردد فى جميع أنحاء الجمهورية.

■ ماذا كنت ستعمل لو لم تكن مقرئًا للقرآن الكريم؟

- «كنت هابقى صايع».. فمنذ صِغرى لم أفكر يومًا فى أنى سأصبح غير قارئ للقرآن الكريم.

■ هل تتذكر أول أجر حصلت عليه من تلاوتك القرآن الكريم؟

- أول أجر حصلت عليه هو «٥ صاغ» تقاضيتها من عمدة «ميت عقبة» نظير إحياء مناسبة فى منزله، وبمجرد أن حصلت على الأجرة فى يدى شعرت بسعادة كبيرة، وتوجهت إلى السوق قبل أن أعود إلى منزلى، واشتريت بها لحمًا وخضارًا ودخلت على أسرتى فرحًا، وسط سعادتهم بالأمر، قلت لهم حينها: «يالا ناكل ونهيص»، وكانت الأسرة فى منتهى الفرح، لكون صغيرهم استطاع أن «يعزمهم» على اللحم والخضار، الأكل «الملوكى»، ورأيت السرور والفرح فى عيونهم، ونظروا إلىّ باعتبارى أفضل إنسان فى الدنيا.

■ ماذا عن الصعوبات التى واجهتك طوال مسيرتك؟

- قابلت العديد من المآسى والصعوبات، لكن أكثر الأشياء التى واجهتها وأثرت فىَّ كثيرًا الشائعات، خاصة من يروجون خبر وفاتى من حين لآخر، وهؤلاء لا أحب أن أرد عليهم نهائيًا، ودائمًا ما أكتفى بقول: «ربنا يهديكم»، فأنا بصحة جيدة وأحمد الله كثيرًا على هذا، ولا أهتم بما يقولون عنى وأضع تركيزى فى القرآن الكريم فقط لا غير.

■ ما السورة القرآنية الأقرب لفضيلتك؟ وهل التلاوة بجمهور تختلف عن داخل استديو؟

- القرآن كله، أنا أحب جميع السور القرآنية، ولا أفضل سورة بعينها على الأخرى.. أما الجمهور فهو عامل أساسى ومهم لقارئ القرآن، لذا يختلف مستوى وجودة التلاوة باختلاف المكان، فتلاوة الحفلات غير القراءة فى مسجد أو التسجيل فى استديو، لأن الجمهور يدخلك أحيانًا فى حالة تجعلك تقدم أداءً تسأل نفسك بعد الانتهاء من التلاوة: «كيف فعلت ذلك؟».

■ وماذا عن تجربتك فى قراءة القرآن داخل الكعبة الشريفة؟

- تجربة أكثر من رائعة، فبعد أن دعانى الملك خالد بن عبدالعزيز لقراءة القرآن داخل الكعبة، توجهت إلى هناك وصليت فى كل ركن من أركانها، وأنا قارئ القرآن الوحيدالذى قرأ داخل الكعبة المشرفة، كما أعطونى قطعة كبيرة من كسوة الكعبة ما زلت أحتفظ بها حتى الآن.

وللعلم أول سفرياتى خارج مصر كانت إلى دولة الأردن، حيث تم استقبالى بحفاوة كبيرة، خاصة أن مواطنيها من عشاق القرآن الكريم، كما أن التكريم الأقرب لقلبى كان هناك، بجانب الكويت.

■ كيف عامل رؤساء مصر الشيخ الطبلاوى؟

- لم يجمعنى أى لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكنى التقيت الرئيس الراحل محمد أنور السادات عدة مرات، وكان رجلًا محبًا للاستماع للقرآن الكريم، خاصة بصوت القارئ الراحل مصطفى إسماعيل، ومع ذلك كثيرًا ما طلبنى للقراءة، وما زلت أتذكر كلمات المديح والثناء التى كان يخصنى بها عندما أفرغ من التلاوة أمامه، بجانب التحدث معى هاتفيًا.

أما الرئيس الأسبق حسنى مبارك فقابلته كثيرًا، وأتذكر أنه طلبنى لأكون من المقرئين عند وفاة حفيده «محمد»، وبالفعل قضينا فى القصر الجمهورى ٣ ليال، وفى مرة أخرى كان داخل الأزهر وبصحبته الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح، وقال له: «إنت طبعًا عارف القارئ الجميل ده الشيخ الطبلاوى اللى صوته بيلعلع».

■.. وماذا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- أحب الرئيس عبدالفتاح السيسى كثيرًا، وأمنيتى الوحيدة قبل لقاء الله عز وجل هى أن أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فأنا أحترمه كثيرًا بسبب التغييرات والإصلاحات التى حققها فى البلاد، بجانب رغبته فى تجديد الخطاب الدينى.

■ ما اللقب الذى تفضله غير «نقيب القراء»؟

- شيخ المقارئ المصرية، أحبه كثيرًا، والسر وراء حبى له هو أننى أساعد القراء وأخدمهم كثيرًا.

■ من القارئ المفضل لقلب «الطبلاوى»؟ ومَن مِنهم صديقك المقرب؟

- يطربنى كثيرًا الشيخ على محمود ومنصور الشامى الدمنهورى وكامل يوسف البهتيمى، فجميعهم أحب الاستماع لهم وربطتنى بهم علاقة جيدة. والشيخ عبدالباسط عبدالصمد كان صديقى المقرب، وكان يأتى لزيارتى ونجلس سويًا للحديث فى كل أمور الحياة، بجانب الاتفاق على الوقت الذى سيقرأه كل منا، حال جمعنا حفل واحد.

■ ما رأيك فى قراءة السيدات القرآن الكريم؟

- «لمّا الرجالة يموتوا.. يبقى الستات يقروا القرآن»، مع العلم أن نقابة المقرئين بها أعضاء سيدات، لذا لا أرفض ولا أؤيد الفكرة.

■ لماذا لم تدرس المقامات الموسيقية لتساعدك على تلاوة القرآن؟

- لا، لم أفكر يومًا فى دراسة المقامات الموسيقية، فالأذن أفضل شىء وأهم حاسة فى الإنسان تساعده، ومن خلال السماع الكثير نتمكن من خلال الأذن من صنع طريقة خاصة فى تلاوة القرآن الكريم، لذا قررت أن أقرأ القرآن على سجيتى.

■ هل تستمع لمطربين؟

- أحب أم كلثوم كثيرًا وكانت- رحمة الله عليها- صديقة مقربة لى كثيرًا، بالإضافة إلى كوننا جيرانًا، وكذلك إبراهيم الحجار وآل الحجار كلهم، ولا أستمع للمطربين الجدد ولا أعرفهم، فجيلنا تربى على الأصوات القوية الجميلة مثل كوكب الشرق وفنانى جيلها.

■ ما الأغنية المفضلة لديك من أغانى أم كلثوم؟

- هلّت ليالى القمر.

■ بعيدًا عن القراءة.. هل تزوجت عن قصة حب؟

- تزوجت فى سن صغيرة جدًا، على ما أذكر كنت فى الـ١٦ من عمرى، وذلك بناءً على رغبة والدى، ولم أقع فى قصة حب نهائيًا مع زوجتى أو غيرها، فنحن قديمًا لم نكن نعرف الحب، وتزوجتها لأن فى البيت كانوا يريدون فتاة تعمل على خدمتهم ومساعدتهم.

