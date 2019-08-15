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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: حصر الخسائر المادية جراء حريق شرق العوينات

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
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وجهت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، بحصر الخسائر المادية جراء الحريق الذي اندلع في إحدى مزارع منطقة شرق العوينات مساء أمس، وأسفر عن وقوع خسائر مادية دون وقوع خسائر بشرية.. مؤكدة ضرورة تحديد أسباب الحريق منعا لوقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأكدت نائب المحافظ خلال لقائها، اليوم الخميس، مع كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، عدم وجود خسائر في الأرواح بعد السيطرة على الحريق من خلال قوات الحماية المدنية.

وعلى جانب آخر.. تفقدت نائب المحافظ مشروع إنشاء الممشى السياحي في مدينة موط في الداخلة، والذي يبلغ طوله 350 مترا وعرضه 12 مترا وبتكلفة مالية قدرها 822 ألف جنيه.

وأوضحت حنان مجدي، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير متنفس حضاري وبيئي للمواطنين من أهالي مركز ومدينة الداخلة، وكذلك لتوفيره فرص عمل حقيقية لأبناء المركز من خلال إقامة مشروعات خدمية متنوعة في الممشى.

وأشادت بالأعمال المقامة على الممشى وخاصة الأكشاك والمقاعد والمظلات؛ لاستخدامها الخامات البيئية التي تعكس الطابع الواحاتي للمحافظة، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.

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