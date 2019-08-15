كيف أثر تسريب "خيال مآتة" على إيراداته؟

فوجئ محبو الفنان أحمد حلمي، بتسريب فيلمه الجديد "خيال مآتة"، بتقنية جديدة جعلت العمل يعاني خلال موسم عيد الأضحى الجاري.



الفيلم تأثر بشكل كبير من حيث الإيرادات بعدما حقق في أول يومين لعرضه 12 مليون جنيه، إلا أنه تراجع خلال عرضه في اليوم الثالث بعدما تم تسريبه بشكل كامل على أحد المواقع الخاصة بالقرصنة.



وتأثرت إيراداته بشكل كبير ووقع في فخ بعض القراصنة الذين صوروه من إحدى القاعات ورفعوه مباشرة على أكثر من سيرفر عبر الإنترنت، ما جعل إيراداته تقل مقارنة بعرضه خلال أول يومين ليحقق في يومه الثالث 4.5 مليون جنيه فقط، بعدما وصلت إيرادات اليوم الواحد قبل ذلك 7 ملايين جنيه.



ومن ضمن المشاكل التي قابلها الفيلم بعد تسريبه هو مشهد مقابلته للست أم كلثوم، والتي كانت من ضمن مفاجآت حلمي لجمهوره، ليتم تداول المشهد على السوشيال ميديا بعد تسريب العمل، ومن ثم حرق إحدى المفاجآت الخاصة بالعمل.



"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.