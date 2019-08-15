هازارد يشترى قصرًا فى مدريد بـ11 مليون يورو

أكدت تقارير صحفية، مساء اليوم الخميس، شراء النجم البلجيكي المتألق إدين هازارد المنضم حديثًا لنادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قصرًا فاخرًا للغاية بثمن باهظ في العاصمة مدريد.



وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد رسميًا لفريق ريال مدريد هذا الصيف بمبلغ يفوق الـ 100 مليون يورو، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.



ريال مدريد تحرك بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد حتى الآن مع 6 صفقات جديدة بعد موسم كارثي شهده الفريق، حيث فشل في التتويج بأي لقب سواء محلي أو قاري.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن المنزل الذي اشتراه الدولي البلجيكي إدين هازارد صاحب الـ28 عامًا، كان مملوكًا من قبل المغني أليخاندرو سانز، ويقع في حي لا فينكا الخاص في ضواحي مدريد.



وذكرت أن منزل إدين هازارد الجديد يعرف باسم البيت الأسود، وهو من أعمال المهندس المعماري الشهير ميخيل توريس، ويتكون من ثلاث غرف معيشة وست غرف نوم في مبنى مساحته 1631 مترًا مربعًا ضمن قطعة أرض تبلغ 5151 مترًا مربعًا، والتي ستوفر خصوصية رائعة للبلجيكي وعائلته.