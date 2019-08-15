إدارة مهرجان الجونة تنظم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة

تنظم إدارة مهرجان الجونة السينمائى مؤتمرا صحفيا صباح يوم الاثنين 26 أغسطس المقبل، لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان المقرر انطلاقها فى الفترة من 19 - 27 سبتمبر المقبل.



ويقام المؤتمر بحضور وزيرة الثقافة ووزيرة السياحة ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، ورجل الأعمال سميح ساويرس، وعمرو منسى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، وانتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس عمليات المهرجان.



الدورة الجديدة تهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلما.