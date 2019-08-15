فهد المولد يتحدث بعد صمت طويل

خرج فهد المولد، لاعب اتحاد جدة السعودي، عن صمته الطويل، وكشف عن الحالة التي يعاني منها بعد قرار إيقافه بسبب المنشطات.



وأصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارها، في بيان رسمي، يفيد إيقاف اللاعب لمدة عام ومنعه من المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الداخلية والخارجي،. وذلك بعد ثبوت وجود مادة “امفيتامين” المحظورة في عينة اللاعب الذي خضع له يوم 13 إبريل الماضي.



وكتب فهد المولد عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لن تَضيق بك الحياة ما دُمت تعبد ربًا، قال فِي كتابه”وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ”.



وضرب العميد موعدًا مع نظيره الهلال، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب “الجوهرة المشعة”، في السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب “محيط الرعب”، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل.