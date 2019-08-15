شاهد.. نسرين أمين ومي سليم "توأم"!

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة تجمعها مع الفنانة مي سليم عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور "إنستجرام".



وظهرت الفنانتان في الصورة بملامح متقاربة في الوجه والشبه، وكأنهما "توأم"، حيث يقضيان إجازتهما الصيفية بالساحل الشمالي.



جدير بالذكر أن نسرين أمين تشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي ينافس خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2019، ‏مع أحمد عز، ‏عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على ‏رأسهم غادة ‏عادل، إياد نصار، باسم سمرة، وأصالة ويسرا وماجد المصري، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.‏

