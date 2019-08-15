احتجاج المئات من جوجل على التعاون مع خدمات الهجرة الأمريكية

دعا مئات الموظفين في "جوجل" الشركة إلى عدم التعاون مع خدمات الهجرة الأميركية، من خلال إبرام عقد بشأن تخزين البيانات في نظام الحوسبة السحابية، إلى حين توقف هذه الوكالات "عن انتهاكها حقوق الإنسان".



وقد وقع أكثر من 600 موظف في "جوجل" على عريضة في هذا الصدد. ويعود هذا التحرك إلى نبأ مفاده أن وكالة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي) تستعد لإطلاق مناقصة بشأن عقد كبير في مجال الحوسبة السحابية.



ومن المشاركين المحتملين في استدراج العروض "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".



وجاء في العريضة التي نشرت على موقع "ميديوم.كوم" أن "مزود الحوسبة السحابية الذي سيكسب هذه المناقصة سيقوم بترشيد البنى التحتية للوكالة، ومن ثم تيسير انتهاكها حقوق الإنسان".



وأوضح النص "حان الوقت لرص الصفوف، ورفض المشاركة في صفقة من هذا القبيل".



وطالب موقعو العريضة من المجموعة التي تتخذ في سيليكون فالي مقرا لها أن تتعهد علنا بعدم دعم وكالات حكومية، مثل تلك المعنية بالهجرة والرقابة الجمركية (آي سي أي) ومكتب إعادة دمج اللاجئين ووكالة الجمارك وحماية الحدود.



واعتبروا أن "جوجل ستقوض نزاهتها مقابل مكاسب مالية بسيطة" من خلال توفير دعم تكنولوجي لهذه الوكالات في الوضع الراهن.



والعام الماضي، انسحبت "جوجل" من مناقصة حول عقد ضخم مع البنتاغون في مجال الحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار إثر احتجاج جزء من الموظفين طالبوا الشركة بعدم الانخراط في شؤون التسلح.



وكان لموظّفي "جوجل" في السنوات الأخيرة تحركات بارزة في مجالات متعددة، من قبيل التحرش الجنسي في مواقع العمل والتعاون مع الحكومة الصينية.