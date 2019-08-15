براتب يصل لـ4000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 300 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 300 فرصة عمل جديدة، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة بفرعه بمصر الجديدة، وبراتب يصل لـ4 آلاف جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم، 20 مدير فرع، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 7 سنوات، وألا يزيد عمره على 35 سنة.



كما يحتاج المطعم، 20 مساعد مدير فرع، وذلك براتب 3000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة من 4 إلى 5 سنوات، وألا يزيد عمره على 33 سنة.



ويطلب المطعم أيضًا، 30 مشرف وردية، وذلك براتب 2000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.



كما تتضمن الوظائف، 40 شيفًا، وذلك براتب 2500 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 3 سنوات، وألا يزيد عمره على 22 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.



كما يحتاج المطعم، 60 مضيفًا، و60 مساعد مضيف، و40 مساعد شيف، و20 عامل تجهيز، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وأن تكون لديه خبرة سنة، وأن يتراوح عمره بين 19 و22 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1500 إلى 1800 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على 01208888571، والتواصل مع المدير المسئول إسلام محمد، أو التوجه لمقر المطعم في 24 شارع عبدالمنعم حافظ، مصر الجديدة.