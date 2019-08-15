هيثم شاكر يعلن تعافيه من مرض خبيث

أعلن الفنان هيثم شاكر تعافيه من مرض خبيث مؤخرًا، وهو ما جعله يغيب عن الساحة الغنائية لمدة 5 سنوات كاملة، قبل طرحه منذ أيام قليلة "معرفة قديمة".



وكتب شاكر عبر حسابه بموقع انستجرام: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد "معرفة قديمة".. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدًا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرًا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وارائكم.. شكرًا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".



وأضاف شاكر: "عارف أن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلًا غصب عني أي تأخير..5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل اشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا..الحمد لله".



وضم الألبوم 12 أغنية هى"ماتوصونيش"، "لحقتينى"، "يا حبيبة"، "إحنا افترقنا"، و"مش مهم أنا"، "بحبك لنفسى"، "جاب الكلام بعضه"، "راحتى وياك"، "ماتغيبوش"، "مهما بعدنا"، "راحوا".