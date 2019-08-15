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مصر

براتب يصل لـ7 آلاف جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 630 فرصة عمل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 630 فرصة عمل جديدة، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة بفرعه بالتجمع الخامس، وبراتب يصل لـ7 آلاف جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمطعم، 10 it، وذلك براتب 3000 جنيه، و150 مساعد مدير فرع، براتب 3500 جنيه، على أن يكون المتقدم لإحدى تلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، وأن يتراوح عمره بين 25 إلى 35 سنة.

كما يحتاج المطعم، 150 مندوب توصيل بالموتوسيكل، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة بين 18 إلى 50 سنة، وذلك براتب 7000 جنيه، ويحتاج المطعم أيضا 150 فريق إنتاج، وذلك براتب 2500 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة بين 18 إلى 40 سنة.

كما يطلب المطعم، 150 فريق تجهيز، وذلك براتب 2500 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة بين 18 إلى 30 سنة، وأيضا 10 سائق رخصة أولى، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة بين 30 إلى 50 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتتضمن الوظائف أيضا، 10 منسق إداري، وذلك براتب 2000 جنيه، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة بين 30 إلى 40 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وإقامة، ووجبات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على 01006157733، والتواصل مع المدير المسئول عادل شهاب.

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