سانشيز يقرر الرحيل عن اليونايتد والعودة للدوري الإيطالي

قرر أليكسيس سانشيز، جناح مانشستر يونايتد، إلي الرحيل عن اليونايتد والعودة إلى الدوري الإيطالي، مكتفيا برحلته مع الشياطين عند هذا القدر.



سانشيز صنع اسمه مع أودينيزي قبل ثماني سنوات، وهو مستعد للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس، أو نابولي، أو إيه سي، أو إنتر ميلان المهتمين بخدماته، وفقا لتقارير صحفية إيطالية.



وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إنه على الرغم من أن مدرب يونايتد أولي جونار سولشاير، ادعى مؤخرًا أنه يتوقع بقاء سانشيز في ملعب أولد ترافورد، إلا أنه يرحب بفكرة رحيله عن الفريق هذا الصيف.



ولا يحتل سانشيز مكانة بارزة لدى سولشاير، حيث يرغب الأخير في إعطاء المزيد من الوقت لماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال، ودانييل جيمس، والمهاجم الشاب ماسون غرينوود.



وسجل سانشيز ثلاثة أهداف فقط في 32 مباراة مع يونايتد بالموسم المنقضي، ولم يخض فترة الإعداد مع الشياطين بشكل كامل حيث كان ضمن صفوف منتخب بلاده تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي استضافتها البرازيل، ويرغب في الرحيل عن مانشستر حاليا بحثا عن اللعب بشكل منتظم.





وأوضحت الصحيفة، أن سانشيز يرغب في العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث قضى 5 سنوات ناجحة مع أودينيزي قبل انضمامه إلى برشلونة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2011.