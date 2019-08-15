"التعليم العالي": تعيين عمداء جدد بجامعات الإسكندرية والقاهرة والفيوم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين الدكتورة مها محمد أحمد أمين عميدا لكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الإسكندرية.



وذكر بيان صادر اليوم الخميس، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم أيضا تعيين الدكتورة عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، والدكتور عاطف منصور محمد رمضان عميدا لكلية الآثار بجامعة الفيوم.



وأضاف البيان، أنه تم أيضا تعيين الدكتورة هويدا سيد علي محمد مصطفى عميدا لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور هشام محمد محمد عبدالعال البرملجي عميدا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.