بدء تنفيذ مبادرة "حياه كريمة" في شمال سيناء

بدأ اليوم الخميس بمحافظة شمال سيناء، تنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة - في تصريحات صحفية - أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ المبادرة في قرية "التلول" بمركز بئر العبد "كمرحلة أولى"، موضحا أنه تم عقد عدة لقاءات باشتراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات التي تتطلبها القرية، وتم تقسيم العمل بين الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء من مشروعات المرافق والخدمات.



وأشار إلى قيام إحدى الجمعيات الأهلية برفع كفاءة مبنى جمعية تنمية المجتمع في "التلول"، وإضافة دار حضانة آلية لاستكمال الخدمات المتنوعة لأهالي القرية، فضلا عن تكفل جمعية أخرى بإنشاء مشروع للمياه والصرف الصحي في القرية إلى جانب استكمال باقي المرافق والخدمات المطلوبة للقرية.



ولفت شوشة إلى اختيار 5 قرى أخرى لتنفيذ المبادرة في المرحلة الثانية، 3 قرى في مركز "الحسمة" بوسط سيناء وقريتان في مركز "نخل" بوسط سيناء.

