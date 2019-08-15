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محافظات

مركز سموم الإسكندرية يستقبل 168 حالة خلال أيام عيد الأضحى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الاسكندرية، ١٦٨ حالة خلال أيام عيد الاضحي المبارك، وتم علاج أغلبها بالمركز وخروجهم مع المتابعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، إنه تم استقبال ١٦٨ حالة تسمم خلال أيام عيد الأضحي، من بينهم١١ تسمم غذائي، و٤ لدغات ثعابين لخروجها من جحورها بسبب الحر الشديد والباقي تسمم من كل الأنواع.

وأكدت مدير المركز، أنه تم علاج أغلب تلك الحالات وخرجت من المركز في حين تخضع عدد منها للعلاج داخل المركز حتى تمام الشفاء من التسمم.

كما نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 30 حالة تحرش خلال العيد بينهم ضبط 9 حالات في رابع أيام العيد، تعرض للإناث بالطريق العام، خلال عملية تأمين أماكن الاحتفالات والتجمعات وخاصة في الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، وضعت خطة أمنية متكاملة، للتعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط الجرائم المخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وتم رصد في اليوم الرابع من العيد، تواجد قوات الأمن من الشرطة النسائية، أمام السينمات والحدائق العامة والمتنزهات، بغرض منع ظاهرة حالات التحرش الجنسي بالفتيات.

كان اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، امر بتكثيف الحملات بجميع أنحاء المحافظة، بالمرور المستمرة على المنتزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط حالات التحرش الجنسي أو معاكسات الفتيات، أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

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