خدمات الصرف الصحي تدخل 3 قرى بسوهاج العام المقبل

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفذ مشروعات صرف صحي في قرى "الشوكا والحما وجزيرة طما بمركز طما"، حيث سيتم البدء في تنفيذها يناير 2020.



ويشمل المشروع تنفيذ محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ووصلات منزلية.



يذكر أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية سلامون بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار وعدد 2725 وصلة منزلية، وأنه من المتوقع تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل بقرى السكساكا وقاو غرب، عقب الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها العام القادم.