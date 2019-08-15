رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال مدرسة التعليم الفني المزدوج

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدد من الأماكن المخصصة لفتح المدرسة الفنية بنظام التعليم المزدوج بحرم كلية التعليم الصناعي، وذلك بناء على بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم والجامعة، موضحا أنه سيتم فتح فصلين فقط هذا العام للتبريد والتكييف وآخر للسكرتارية الطبية، بعدد 30 طالبًا لكل فصل بإجمالي 60 طالبا، وسيتم القبول ابتداء من مجموع 240 للطالب بالإضافة إلى اختبار ومقابله شخصية للطالب عند القبول.



وأشار الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعي، إلى استمرار تلقي الطلبات من طلاب المرحلة الاعدادية وذلك للالتحاق بالمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بدءًا من العام الدراسي الجديد وذلك بمقر كلية التعليم الصناعي بالحويتي، مشيرًا إلى استمرار تلقي الطلبات حتى يوم 25 أغسطس الحالي، موضحًا أن التدريس بالمدرسة يومين نظري، وباقي أيام الأسبوع عملي.



يذكر أن أوراق التقديم المطلوبة تتضمن مستخرج رسمي من شهادة التخرج، وعدد ٦ صور شخصية، وشهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة الرغبات، ونموذج التأمين الصحي للطالب.