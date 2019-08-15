رسميًا.. نتنياهو يوافق على منع عضوي الكونجرس من زيارة إسرائيل

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا، منذ قليل، قرار أرييه درعي وزير داخليته، بمنع دخول النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب، وإلهان عمر، أعضاء الكونجرس الأمريكي، إلى إسرائيل.



وتم قبول قرار درعي بمنع زيارة النائبتين، بدعوى أنهن كانتا في مشتركتين مقاطعة إسرائيل، وأنه يجب منعها من الدخول إليها، وفقًا لأحكام قانون الدخول لدى تل أبيب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



واتخذ على القرار كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ويسرائيل كاتس وزير الخارجي، وجلعاد إردان ووزير الشؤون الاستراتيجية.



وقالت تسيبي حوتوبيلي نائب وزير الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، إن تل أبيب قررت عدم دخول النائبتين الديمقراطيتين طليب وعمر، من زيارتهما، التي كانت مقررة غدًا الجمعة.



وكذلك، أكد كاتس وزير الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال المشاروات التي أجرتها سلطات الاحتلال بشأن الأمر، أن دخول المشرعين المناهضين لإسرائيل إليها، او زيارتها، يجب ألا يتم، بسبب دعمهم الواضح لحركات المقاطعة ضد إسرائيل".



ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل إلى منع عمر وطليب، من زيارة "تل أبيب"، قائلا إن "إسرائيل ستظهر ضعفًا شديدا إذا وافقت على دخولهما.



ورفض عضوي الكونجرس، في وقت سابق، التنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول جدول أعمال زيارتهما، وهو ما اعتبرته وزارة داخلية الاحتلال خطوة استفزازية، فيما يتخوف الاحتلال الإسرائيلي من زيارة طليب وعمر للمسجد الأقصى، برفقة مسؤولين فلسطينيين.