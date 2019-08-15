"غادة".. أول فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية في بريطانيا (شاهد)

جاءت من فلسطين للندن لاستكمال دراستها لتصبح بعد عامً واحد أول فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية المالكية ساند هيرست، إنها الملازم أول غادة طميزي لتصبح بذلك أول فلسطينيةٍ تتخرج من الأكاديميةِ الأعرق ببريطانيا والتي التحق بها ملوكٌ ورؤساءٌ وأمراء من جميعِ أنحاءِ العالم.



وفي لقاءها مع فضائية "الغد" الإخبارية قالت "طميزي" عن تجربتها، "عندما رأيت علم بلادي مرفوعا وأنا أمر في الميدان، شعرت بشعور غريب، وأعطاني عزة نفس غير طبيعية، فطوال عمري أنا فخورة أنني فلسطينية وزاد هذا الفخر عندما رأيت العلم الفلسطيني مرفوعا.



ومن جهته قال والد غادة: "هي لحظات لا تنسى بالنسبة لي كعامل فقير وفر لابنته كل ما تحتاج إليه لكي تتخرج من أكاديمية تخرج منها العديد من ملوك وزعماء العالم.



