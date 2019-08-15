محافظ أسوان يتابع تنفيذ حملة إزالة مكبرة

تستكمل أجهزة محافظة أسوان المختلفة جهودها المستمرة لتنفيذ أعمال إزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة سواء كانت بناء أو زراعية أو على نهر النيل، وذلك ضمن الموجه الثالثة عشر والتى يأتى تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة هيبة الدولة وإسترداد حق الشعب.



وأكد محافظ أسوان، على شن حملة مكبرة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذها اليوم، والتى نجحت فى إزالة 11 حالة تعدى على حرم أراضى تابعة للإدارة المركزية للموارد المائية والري، و15 حالة لإزالة إشغالات ثابتة ومتحركة، بجانب 10 حالات إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة.



ومن جانبه أوضح أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لتحقيق أوجه التعاون بين كافة الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات أولًا بأول، لافتًا إلى أن الحملة التى تم تنفيذها شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بمعاونة نائب رئيس المدينة والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.



