استكمال أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل بالأقصر

أكد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، على استكمال أعمال رفع كفاءة كورنيش النيل، وأن العمل يجري على قدم وساق لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة من أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر.



وتابع رئيس مدينة الأقصر، برفقتة المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة سير الأعمال بدقة بالمرحلة الثالثة من حفر الجزء الجانبي من الجزيرة الوسطى، وإزالة التراكمات أول بأول وكنس الأتربة الناعمة للحفاظ على المظهر الحضاري بالمنطقة، وذلك تمهيدا لرمي خطوط الكهرباء بامتداد الجزيرة الوسطى، بدءا من ميدان مرحبا وصولا حتى ميدان الابروتيل، مشددا على عدم تعطيل سير الحركة المرورية بمنطقة العمل، بالتنسيق مع مسئولي إدارة شرطة مرور الأقصر، بقيادة العميد طارق الألهم مدير الإدارة.



وأوضح رئيس مدينة الأقصر وقال تم تجهيز وتكسير الطبقة الأسفلتية وصولا حتى بداية نادي التجديف، وسيتم مد عدد ٤ كابلات كهرباء باتجاة شارع خالد بن الوليد، بينما سيتم تقسيم وتوزيع ٧ كابلات كهربائية من ميدان مرحبا باتجاة شارع محمد فريد ومنه إلى شارع أحمد عرابي، لافتا إلى أن أعمال حفر وقطع الجزء البسيط بمنطقة مرحبا تم تغيير الميعاد لأسباب فنية ليبدأ العمل بها غدا في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، وجارى العمل.