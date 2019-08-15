طعن جندى إسرائيلى بمدينة القدس المحتلة

وقع حادث طعن، منذ قليل، ضد جندي إسرائيلي، داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها.



وأصيب ضابط لدى شرطة الاحتلال في الكتف، جراء طعنه، بينما تمكن المنفذ من الفرار، حتى الآن، وسط ترجيحات بأن الحادث على خلفية قومية، وليس حدثًا إجراميًا.



ووفقًا للتقارير الأولية، قالت هيئة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن الجندي أصيب بجروح طفيفة، وتمت معالجته في مكان الحادث.