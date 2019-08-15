جنوب سيناء تنهي استعدادات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن الانتهاء من استعدادات المديرية لامتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها السبت القادم.



وأوضح أن الامتحانات بـ6 لجان بالإدارات التعليمية بمدن رأس سدر وأبورديس والطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع، وسيؤدي الإمتحان 183 طالبًا وطالبة للمدارس الحكومية والخاص، إضافة لـ19 من طلاب المنازل، مضيفًا أنه جرى تجهيز 6 استراحات بكافة المستلزمات، لاستقبال العاملين بلجان الامتحانات.



وأكد انهاء المديرية لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وجرى توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب بكل لجنة، ومع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات، والتنسيق مع هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة.

